Stand: 05.06.2024 15:58 Uhr Heide: Ausstellung zeigt Migrationsgeschichten

Unter dem Titel "Ich bin Dithmarschen" eröffnet am Mittwoch in Heide (Kreis Dithmarschen) eine neue Ausstellung. Rund um die St. Jürgen-Kirche können Besucherinnen und Besucher die Gesichter und Geschichten von elf verschiedenen Dithmarscherinnen und Dithmarschern entdecken. Sie alle haben eine Einwanderungsgeschichte. Mit der Ausstellung will die Stiftung gegen Extremismus und Gewalt in Heide und Umgebung zeigen: Migration ist keine Krise oder Bedrohung und Zuwanderungsschicksale sind einzigartig. Die elf Bespiele seien zwar nicht repräsentativ, aber sie zeigten, wie Integration erfolgreich verlaufen und wie jeder einzelne dazu beitragen könne, so Stiftungsrat Udo Gittel.

