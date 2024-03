Stand: 03.03.2024 11:04 Uhr Heide: 24-jähriger Mann mit Machete bedroht seine Frau

In Heide (Kreis Dithmarschen) hat es am Samstagabend einen Polizeieinsatz aufgrund von häuslicher Gewalt gegeben. Eine Nachbarin hatte die Polizei verständigt, weil ein 24-jähriger Mann seine Frau bedroht und geschlagen haben soll. Zunächst wollte der Mann die Polizei aber nicht in das Haus lassen, so dass ein Schlüsseldienst kommen musste. Hinter der Tür lauerte der 24-Jährige mit einer Machete.

Mann wurde in Psychiatrie gebracht

Am Ende konnten die Polizeibeamten den aggressiven Mann überwinden. Da er vermutlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden hat, wurde er in die Psychiatrie gebracht. Fünf Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und waren nicht mehr dienstfähig. Die Frau und ihr fünf Jahre altes Kind erlitten einen Schock.

