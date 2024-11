Stand: 20.11.2024 09:59 Uhr Haushaltsbefragung: Wohnort Bad Oldesloe kommt gut an

Die Menschen in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind größtenteils zufrieden mit ihrem Zuhause. Das zeigen die Ergebnisse der Haushaltsbefragung Wohnen, die am Dienstagabend vorgestellt wurden. Mehr als 80 Prozent der Befragten gaben demnach an, mit ihrem Haus oder ihrer Wohnung sowie ihrem direkten Wohnumfeld zufrieden zu sein. Auch die Stadt als Wohnstandort bekam nur etwas schlechtere Werte. Am häufigsten kritisiert wurde das Einzelhandelsangebot oder die Gestaltung der Innenstadt.

Im Rahmen des Stadt-Dialogs konnten Bürgerinnen und Bürger am Dienstagabend ihre Ideen für die künftige Stadtentwicklung in Bad Oldesloe einbringen. Etwa 100 Menschen haben sich daran beteiligt. Neben der Haushaltsbefragung Wohnen wurden auch Zwischenergebnisse des neuen Stadtentwicklungskonzepts bis 2040 vorgestellt. Die Stadt beschäftigt unter andrem die Frage, wie mit knappem Bauland umgegangen werden soll. In Bad Oldesloe werden bis 2040 laut Haushaltsbefragung bis zu 990 neue Wohneinheiten benötigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn