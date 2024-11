Stand: 29.11.2024 13:30 Uhr Hausbrand in Schellhorn: Bewohner retten sich selbst

Bei einem Feuer in einem Haus in Schellhorn im Kreis Plön ist am Freitagvormittag ein Bewohner leicht verletzt worden. Er hatte laut Polizei das Gebäude schon verlassen, als die Feuerwehr den Brandort erreichte. Auch die anderen beiden Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten. Rund vier Stunden lang waren bis zu 50 Einsatzkräfte vor Ort. Eine angrenzende Straße war während der Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt.

