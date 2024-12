Stand: 06.12.2024 18:12 Uhr Hamberge: Hund beißt Vierjährige in den Kopf

Ein Hund hat in Hamberge im Kreis Stormarn ein vierjähriges Mädchen in den Hinterkopf gebissen und schwer verletzt. Das Kind war laut Polizei am vergangenen Freitag (29.11.) mit seiner Mutter zwischen 14 und 14.30 Uhr in der Straße "Sandberg" unterwegs, als das Tier auf die Vierjährige zugelaufen kam. Der schwarze Hund kam aus der Richtung der B75 und habe sie von hinten angesprungen, woraufhin das kleine Mädchen stürzte und mit der Stirn auf die Straße fiel. Das Tier ließ laut Polizei nicht von ihr ab und biss dem Kind in den Hinterkopf. Die Mutter des Mädchens konnte den Hund wegtreiben. Laut Angaben ist die Rasse des Hundes einem Rottweiler ähnlich. Laut Polizei ist noch unklar, wem das Tier gehört. Die Polizei sucht Zeugen sowie den Hundehalter oder die Hunderhalterin.

