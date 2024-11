Stand: 07.11.2024 08:43 Uhr Halstenbek: Feuerwehren löschen Dachgeschoss nach Saunabrand

In Halstenbek im Kreis Pinneberg ist am Mittwochabend im Dachgeschoss eines Reihenhauses Feuer ausgebrochen. Vermutlich sei es in einer Sauna entstanden, so die Leitstelle. Es gab demnach eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde nach Angaben der Leitstelle niemand. Die Feuerwehren aus Schenefeld und Halstenbek hatten das Feuer gegen 22 Uhr gelöscht. Die Höhe des Schadens ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

