Stand: 11.07.2024 14:44 Uhr Kieler Hafen zufrieden mit erstem Halbjahr

Der Hafenbetreiber "Port of Kiel" ist zufrieden mit dem Güterumschlag und dem Kreuzfahrtgeschäft im ersten Halbjahr. In dem Zeitraum seien 3,8 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen worden - zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zwar legten von Januar bis Juli sechs Kreuzfahrtschiffe weniger in Kiel an, doch es waren mehr Passagiere an Bord. Insgesamt 380.000 Urlauber zählte der Hafen. Das entspricht ebenfalls einem Plus von zwei Prozent. Leicht zugenommen hat auch die Zahl der Menschen, die mit den Fähren von Kiel aus nach Oslo oder Göteborg unterwegs sind.

