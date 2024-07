Stand: 30.07.2024 16:34 Uhr HSV-Trainingscamps in Pinneberg und Norderstedt

Insgesamt 160 Sechs- bis 13-Jährige sind bei den Trainingscamps des Hamburger SV in Pinneberg und Norderstedt (Kreis Segeberg) dabei. Auch die HSV-Profis Levin Öztunali und Jonas David waren damals schon in solchen Trainingslagern dabei, heißt es vom Klub. Freie Plätze in Südholstein gibt es erst wieder für die Herbstferien, dann wird in Norderstedt, Schenefeld (Kreis Pinneberg) und Barsbüttel (Kreis Stormarn) trainiert.

