HSV-Fußballerinnen tragen Heimspiele nicht mehr in Norderstedt aus

Der Hamburger Sportverein hat jetzt bekanntgegeben, dass die Heimspiele des Frauenteams nicht mehr in der Paul-Hauenschild-Sportanlage in Norderstedt (Kreis Segeberg) ausgetragen werden. Demnach laufen die Spielerinnen der zweiten Fußballbundesliga ab sofort auf dem sogenannten Platz 6 in unmittelbarer Nähe zum Volksparkstadion in Hamburg auf. Die neue Spielstätte biete mit rund 630 Stehplätzen eine deutlich höhere Kapazität als die bisherige Heimspielstätte. Das Training findet aber weiter auf dem Gelände in Norderstedt statt, so ein Sprecher.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg