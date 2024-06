Stand: 17.06.2024 08:13 Uhr Güster: Kleinkind lebensgefährlich verletzt

In Güster im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am späten Sonntagnachmittag ein Kind in einen Teich gefallen. Laut Polizei wurde es dabei lebensgefährlich verletzt. Die Einsatzkräfte reanimierten das eineinhalb Jahre alte Mädchen und brachten es in eine Hamburger Klinik. Warum das Kind in den Teich gefallen war, ist laut Polizei noch unklar. Seelsorger kümmerten sich um Angehörige und Einsatzkräfte.

