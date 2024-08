Stand: 21.08.2024 09:45 Uhr Günther besucht von Hochwasser bedrohte Kommunen in SH

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) startet am Mittwoch seine Sommerreise durch Schleswig-Holstein. Im Mittelpunkt stehen die Folgen der Sturmflut im vergangenen Herbst. Günther besucht dabei das Helmholtz-Zentrum in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), wo er mit Wissenschaftlern über die Themen Sturmfluten und Klimawandel spricht. In Vorträgen und Gesprächen soll erörtert werden, welchen Beitrag die Wissenschaft zur Bewältigung dieser Herausforderungen leisten kann.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg