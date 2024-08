Stand: 23.08.2024 16:12 Uhr Günstigeres Deutschlandticket für Schüler in SH kommt

Für tausende Kinder und Jugendliche enden in gut einer Woche die Sommerferien. Mit dem neuen Schuljahr startet in Schleswig-Holstein auch das vergünstigte Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler. Das Ticket soll maximal 29 Euro im Monat kosten. In Lübeck kann es schon jetzt beantragt werden. Für den September sind etwas mehr als 2.000 Anträge eingegangen, sagte die Stadt.

In den meisten anderen Kreisen gibt es derzeit noch keine Zahlen, wie viele das Schüler-Deutschlandticket haben wollen. Dort müssten Eltern zunächst noch das normale Deutschlandticket für 49 Euro für ihre Kinder kaufen und können sich anschließend einen Teil des Geldes beim jeweiligen Kreis zurückholen.

