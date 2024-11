Stand: 20.11.2024 15:03 Uhr Großeinsatz in Lübeck: Regenschirm-Griff sorgt für Verwirrung

Am Mittwochmittag hat ein vermeintlicher Waffenalarm in Lübeck für Aufregung gesorgt. Eine Frau hatte einen Mann gemeldet, der mit Schal vor dem Gesicht und einer Schusswaffe in der Falkenstraße unterwegs gewesen sein soll. Mehrere Streifenwagen rückten sofort an, wie die Polizei berichtet. Die Beamten trafen den Mann vor Ort an und durchsuchten ihn. Die Entwarnung folgte kurz darauf: Bei der vermeintlichen Waffe handelte es sich lediglich um den Griff eines Regenschirms.

