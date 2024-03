Stand: 25.03.2024 16:06 Uhr Glinde: Petition gegen geplante Flüchtlingsunterkunft

Weil es in Glinde (Kreis Stormarn) zu wenige Unterkünfte für Geflüchtete gibt, plant die Stadtverwaltung deshalb eine neue Unterkunft im Gewerbegebiet "Am Alten Lokschuppen" und hat dafür ein Grundstück gepachtet. Mehr als 700 Menschen haben eine Online-Petition gegen diese Pläne unterschrieben und wollen sie am Montagabend an den Bürgermeister übergeben. Die Argumente gegen die Unterkunft lauten unter anderem Wertverlust der angrenzenden Immobilien. Außerdem befürchten die Unterzeichner Konflikte, wenn so viele Menschen auf engem Raum leben.

Die Stadtverwaltung will trotzdem an ihren Plänen festhalten und sagt, sie werde sich an die gesetzlichen Vorgaben halten.

