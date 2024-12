Stand: 06.12.2024 16:05 Uhr Gleisarbeiten in Rendsburg: Drei Bahnübergänge gesperrt

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) werden am Wochenende drei Bahnübergänge gesperrt. Grund sind nach Angaben eines Sprechers der Stadt Sanierungsarbeiten am Gleis. Von Sonnabend 22 Uhr bis Sonntag um 8 Uhr können die Bahnübergänge Breslauer Straße, Kortenfohr und Eckernförder Straße deshalb nicht genutzt werden. Umleitungen werden rechtzeitig ausgeschildert.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

