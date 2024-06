Stand: 28.06.2024 08:51 Uhr Gewitterbilanz und ein Feuer in Pattburg

Blitzeinschläge haben gestern möglicherweise zu zwei Bränden in der Region geführt. Im Dorf Fårhus bei Pattburg in Dänemark brach auf einem Hof ein größeres Feuer aus. Hier halfen auch Einsatzkräfte aus der Gemeinde Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) mit der Drehleiter bei den Löscharbeiten, teilt die Rettungsleitstelle Nord mit. Im Grundhofer Ortsteil Bönstrup (Kreis Schleswig-Flensburg) kam es zu einem Schwelbrand in einem Reetdachhaus. Die Feuerwehren konnten den Brand löschen, mussten aber Teile des Daches abtragen, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.06.2024 | 08:30 Uhr