Stand: 08.10.2024 13:23 Uhr Gewerkschaft will Warnstreiks im privaten Busgewerbe ankündigen

Berufspendler und Schüler können mit Blick auf die anstehenden Warnstreiks im privaten Busgewerbe in Schleswig-Holstein leicht aufatmen. Anders als zunächst angekündigt, will die Gewerkschaft ver.di jeweils am Abend vor den Warnstreiks bekannt geben, welche Unternehmen am nächsten Tag bestreikt werden. Die erste Warnstreikwelle ist für Donnerstag und Freitag dieser Woche angekündigt. In der nächsten Woche sollen die Warnstreiks von Montag bis Freitag stattfinden. Hintergrund der Aktionen ist der von der Arbeitgeberseite aufgekündigte Tarifkompromiss von Anfang September.

Archiv 4 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.10.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr