Der Kreis Steinburg veranstaltet am Mittwoch eine Gesundheitskonferenz in Itzehoe. Bei der Tagung im Haus der Jugend geht es um Kinder und Jugendliche von psychisch kranken und suchterkrankten Eltern. Laut einer Kreissprecherin wächst in Deutschland etwa jedes vierte Kind mit einem psychisch- oder suchterkrankten Elternteil auf. Diese Kinder und Jugendliche hätten dann ein deutlich höheres Risiko als andere Heranwachsende, selbst eine psychische - oder eine Suchterkrankung zu bekommen. Laut Experten sei dieses Risiko um bis zu 77 Prozent höher als bei gesunden Kindern und Jugendlichen.

Neues Projekt soll betroffene Kinder und Jugendliche unterstützen

Eine frühzeitige und gezielte Unterstützung durch Fachleute könne diese Risiken allerdings verringern. Bei der Konferenz in Itzehoe wollen Experten des Steinburger Kreisgesundheitsamtes einen neuen kommunalen Ansatz zu dem Thema vorstellen. Dabei geht es laut der Sprecherin um die Zusammenarbeit verschiedener Akteure aus der Region zum Schutz und zur Förderung der betroffener Kinder und Jugendlichen.

