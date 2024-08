Stand: 05.08.2024 08:55 Uhr Gemeinde Malente will Pfandsammeln angenehmer machen

Um Pfandsammlern das Wühlen im Müll zu ersparen, stattet die Gemeinde Malente (Kreis Ostholstein) mehrere Mülleimer mit speziellen Haltern aus. In diese können künftig leere Flaschen und Dosen gestellt werden. So soll auch verhindert werden, dass Pfandflaschen neben oder unter Mülleimern zu Bruch gehen und Glasscherben auf Wege und Straßen gelangen. Die sogenannten Pfandringe hängen jetzt direkt über den Mülleimern und sollen das Pfandsammeln ein wenig angenehmer machen. Die Gemeinde hofft auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger und bittet darum, keinen Abfall oder Einwegbecher in den Pfandringen abzustellen.

