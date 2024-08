Stand: 07.08.2024 17:21 Uhr Gemeinde Kastorf will 24-Stunden-Markt-Treff einrichten

Die Gemeinde Kastorf in der Nähe von Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) will das Leben auf dem Land für Jung und Alt attraktiver machen. Deshalb soll in dem Ort ein zentraler Treffpunkt mit einen kleinen Supermarkt gebaut werden. Nach Angaben von Bürgermeister Otmar Lohmeier (AWK) soll dieser digitalisierte Markt-Treff 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche geöffnet sein und ohne Mitarbeitende funktionieren.

Platz für Bäcker, Schlachter und Multifunktionsräume

Für den Treff sollen unter anderem zwei Multifunktionsräume gebaut werden, einer 40 Qudratmeter groß, der andere 80 Quadratmeter. Diese sollen dann auch vermietet werden, so Lohmeier. Weiter erklärt er: "Es kommt ein kleiner Marktplatz nach draußen, wo dann ein Bäcker und ein Schlachter mit seinem Verkaufswagen einmal die Woche hinkommen kann." Das Land fördert das Vorhaben mit 1,5 Millionen Euro. Der Bau soll noch in diesem Jahr starten.

