Gehälter bei FSG und Nobiskrug: Auszahlung verzögert sich weiter

Die ausstehenden September-Gehälter für 80 Mitarbeitende der angeschlagenen Werftengruppe FSG-Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sollen laut FSG-Management nun überwiesen worden sein. Laut Betriebsrat war das Geld bis Montagmittag jedoch noch nicht eingegangen. Am Dienstag werden die Oktober-Löhne für alle Beschäftigten fällig. Investor Lars Windhorst hatte am Wochenende zugesichert, ausstehende und künftige Gehaltszahlungen zu übernehmen. Seit einer Woche ist nahezu die gesamte Belegschaft freigestellt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Rendsburg-Eckernförde