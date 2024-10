Stand: 07.10.2024 16:24 Uhr Gefahr in Kiel: Unbekannter spannt Schnur über Gehweg

Ein Unbekannter hat in Kiel im Bereich der Esmarchstraße eine etwa drei Millimeter dicke Schnur über den Gehweg gespannt. Ein Anwohner hatte die ungewöhnliche Konstruktion zwischen zwei Masten bemerkt und direkt die Polizei informiert. Nach Angaben der Beamten war diese Schnur kaum zu sehen und hätte besonders für Fahrradfahrer gefährlich werden können. In dem Bereich des Blücherplatzes nutzen viele Radfahrer wegen des Kopfsteinpflasters den Gehweg. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

