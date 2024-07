Stand: 25.07.2024 08:27 Uhr Gefährliches Manöver auf A1 bei Heiligenhafen

In der Nähe von Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) hat die Polizei einen Autofahrer nach einem gefährlichen Manöver auf der A1 gestoppt. Der Mann war Dienstagabend falsch herum auf die Autobahn aufgefahren. Laut Polizei bemerkte der Fahrer wohl seinen Fehler, wendete sein Fahrzeug und fuhr Richtung Süden weiter. "Während der Fahrt ist er aber mit einer Betonleitwand kollidiert", so ein Sprecher. Der Wagen wurde anschließend in Oldenburg von der Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer 1,66 Promille hatte. Nach Angaben der Polizei wurde ihm der Führerschein abgenommen. Verletzt wurde niemand.

