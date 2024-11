Stand: 19.11.2024 15:30 Uhr Geesthacht: Einbrecher durch Alarm aufgehalten

In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es Montagnacht einen versuchten Einbruch in das Rewe-Center an der Norderstraße gegeben. Laut Polizei hatte der unbekannte Täter zunächst eine Außentür gewaltsam geöffnet, wurde dann jedoch durch ausgelöste Bewegungsmelder abgeschreckt und ist daraufhin geflohen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise. Der Täter ist von schlanker Statur und trug beim Einbruch weiße Turnschuhe und einen braunen Trainingsanzug.

