Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht in Flensburg

Das jüdische Museum veranstaltet am Sonntag eine Gedenkveranstaltung zur Reichsprogromnacht. Beginn ist um 10 Uhr am Gut Jägerslust in Flensburg. Das Gedenken findet dieses Jahr im Freien statt. Am 9. November 1938 überfielen und plünderten die Nationalsozialisten den Hof und verhafteten die dort lebenden jüdischen Bewohner, die sich damals auf ein Leben in Palästina vorbereiteten.

