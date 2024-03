Gasleitung in Aukrug beschädigt

In Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Dienstagvormittag bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Laut Polizei dauerte es etwa eine Stunde, bis das Leck repariert werden konnte. Bei dem Zwischenfall trat auch Gas aus der Leitung aus. Mehrere umliegende Straßen und eine angrenzende Bahnlinie mussten gesperrt werden. Gegen kurz nach 12 Uhr am Dienstagmittag gab die Polizei Entwarnung.

