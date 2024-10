Stand: 01.10.2024 10:27 Uhr GP Joule erwirbt Namensrechte für Flensburger Campushalle

Die SG Flensburg-Handewitt spielt künftig in der GP Joule Arena. Für mindestens drei Jahre wird das Unternehmen für erneuerbare Energien aus den Reußenkögen (Kreis Nordfriesland) nach eigenen Angaben Namenssponsor sein. Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen. Vor dem Topspiel gegen den amtierenden deutschen Meister SC Magdeburg am 12. Oktober soll die Taufe der Halle auf den neuen Namen erfolgen. In den Anfangsjahren der 2001 errichteten Campushalle war zunächst die örtliche Sparkasse als Sponsor aufgetreten. 2012 wurde die Halle dann zur Flens-Arena mit Bezug zur Flensburger Brauerei. Dieser Vertrag war im vergangenen Jahr ausgelaufen.

