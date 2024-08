Stand: 31.08.2024 16:26 Uhr Fußball-Regionalliga Nord: VfB Lübeck verliert gegen Bremer SV

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck heute gegen den Bremer SV gespielt. Nach dem Führungstreffer der Lübecker durch Herdi Bukusu in der elften Minute erzielten die Spieler des Bremer SV acht Minuten später den Ausgleich. Mit einem 1:3 gingen die Mannschaften in die Halbzeit. Die Bremer konnten ihre Leistung in der 2. Hälfte weiter ausbauen und so verlor der VfB Lübeck das Spiel schließlich mit 1:4.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck VfB Lübeck