Stand: 29.10.2024 21:07 Uhr Fußball-Regionalliga Nord: Lübeck schlägt St. Pauli II

In der Fußball-Regionalliga Nord traf am Dienstag der VfB Lübeck auf die zweite Mannschaft des FC St. Pauli. Dank des Tors von Manuel Farrona Pulido in der 20. Minute gingen die Lübecker 1:0 in die Halbzeit. Bis zur 90. Minute konnte der VfB seinen Vorsprung mit Toren von Herdi Bukusu (73.) und Felix Drunkuth (77.) ausbauen und halten. In der Minute 90+1 erzielte Isma Baraze Adam vom FC St. Pauli den einzigen Gegentreffer der Partie. Das Spiel endete 1:3.

