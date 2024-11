Stand: 14.11.2024 12:40 Uhr Fund des Uelvesbüller Wracks: Jubiläumsfeier in Husum

Vor genau 30 Jahren sind bei Baggerarbeiten auf der Halbinsel Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) die Überreste eines 400 Jahre alten Schiffes entdeckt worden - des Uelvesbüller Wracks. Das Schiffahrtsmuseum in Husum (Kreis Nordfriesland) feiert am Donnerstag (14.11.) das Jubiläum des Fundes.

Zwei Jahre in Zuckerlösung konserviert

Das Schiff soll Saatkorn von Holland nach Nordfriesland transportiert haben. Ruder und Anker gingen laut Museum im Sturm verloren. So trieb das Boot gegen die Küste. Nach der Bergung des Wracks 1994 wurde es zwei Jahre in einer Zuckerlösung im Ganzen konserviert und anschließend in der klimatisierten Halle in Husum aufgestellt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland