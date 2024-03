Stand: 01.03.2024 11:24 Uhr Frau in Heide getötet: Plädoyers im Mordprozess starten

Im Prozess gegen einen Mann, der seine Ehefrau vergewaltigt und später in Heide (Kreis Dithmarschen) erschossen haben soll, werden am Freitag beim Gericht in Itzehoe die Plädoyers gehalten. Die Staatsanwaltschaft wertet den Schuss, der Ende Oktober 2022 vor den Augen des gemeinsamen Sohnes abgegeben wurde, als Mord - so lautet auch die Anklage. Die 37 Jahre alte Frau aus Chemnitz in Sachsen war mit dem 13-jährigen Jungen auf einem Gehweg unterwegs, als neben ihr ein Fahrzeug hielt und der Angeklagte ausstieg. Er habe unvermittelt aus nächster Nähe auf die Frau geschossen. Anschließend habe sich der Schütze zur Polizei fahren lassen und dort gestellt.

