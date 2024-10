Stand: 24.10.2024 09:28 Uhr Frachter rammt Böschung auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Ein 200 Meter langer Frachter ist am Mittwoch Höhe Neuwittenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) im Nord-Ostsee-Kanal gegen die Kanalböschung gefahren. Nach Angaben der Polizei soll die Sicht zum Unfallzeitpunkt durch Nebel weniger als 100 Meter betragen haben. Die Polizei geht nach derzeitigen Ermittlungen nicht von einem technischen Defekt aus. Deshalb sei von einem menschlichen Fehler auszugehen, so die Ermittler. Das Schiff ist unter der Flagge von Singapur unterwegs und heißt "Ultra Infinity". Es befand sich auf der Reise vom englischen Immingham nach Riga in Lettland. Laut Polizei entstand kein größerer Schaden.

Weitere Informationen Nord-Ostsee-Kanal: Die Chronik einer Wasserstraße Der Nord-Ostsee-Kanal gilt als Prestige-Bau des Deutschen Reiches. Heute ist er die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. mehr Immer wieder Havarien auf dem Nord-Ostsee-Kanal Aktuell sind die Holtenauer Hochbrücken gesperrt, weil ein Frachter mit ihnen kollidiert ist - eine weitere Havarie in der Geschichte des NOK. mehr

