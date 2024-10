Stand: 01.10.2024 16:10 Uhr Forschungsschiff zur Nato-Mission im Mittelmeer gestartet

Am Dienstagvormittag ist das Forschungsschiff "Planet" vom Marinestützpunkt Eckernfördezu einer Nato-Mission in der Ägäis gestartet. Nach Marine-Angaben wird sie als Einsatzplattform fungieren. Nie zuvor in der Geschichte der Marine sei bisher ein Forschungsschiff das Flaggschiff einer Nato-Mission gewesen. Dies sei nötig, da die Kampf- und Unterstützungseinheiten durch die veränderte weltweite Sicherheitslage stärker gefordert werden als bisher.

An Bord befindet sich der komplette Koordinierungsstab, der verantwortlich ist zwischen den einzelnen Nationen die Schiffe zu koordinieren. Die Besatzung der "Planet" besteht nach Marine-Angaben aus fünf Zivilisten und 25 militärischen Kräften. Während der Mission ist das Forschungsschiff Teil des 3. Minensuchgeschwaders. Die Schiffsbesatzung wird zwischen den einzelnen Nationen die Schiffe koordinieren. Im Frühjahr 2025 wird die "Planet" in Eckernförde zurück erwartet.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde