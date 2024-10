Stand: 01.10.2024 10:32 Uhr Forschungsschiff startet zur Nato-Mission im Mittelmeer

Das Forschungsschiff "Planet" ist am Dienstagvormittag vom Marinestützpunkt Eckernfördezur Nato-Mission in der Ägais ausgelaufen. Laut der Deutschen Marine ist Ziel der Mission, die Flüchtlingsströme dort zu reduzieren. Die NATO-Kräfte unterstützen die Behörden vor Ort bei ihrem Einsatz gegen Schlepper und deren Netzwerke durch die Überwachung des Seeraumes im Mittelmeer und den Austausch von Lageinformationen. Das Forschungsschiff wird vor Ort laut Marine vor allem als Einsatzplattform genutzt werden. Für die Nato-Mission sei sie hervorragend geeignet, da sie lange auf See bleiben könne, über modernste Kommunikationstechnik verfüge und viel Platz biete. Während der Mission ist die "Planet" dem 3. Minensuchgeschwader als Leitverband unterstellt.

