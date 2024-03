Stand: 16.03.2024 16:18 Uhr Flughafen Lübeck übt für den Ernstfall

Am Flughafen in Lübeck hat es am Sonnabend eine große Notfallübung mit zahlreichen Rettungskräften gegeben, um die Kommunikation zwischen internen und externen Kräften zu prüfen. Laut Flughafengeschäftsführer Jürgen Friedel ist die Übung erfolgreich verlaufen. "Intern konnten wir die Übung nutzen, unser Krisenmanagement zu prüfen und möglichen Optimierungsbedarf zu erkennen", sagte Friedel. Die Übung habe gezeigt, dass die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Organisationen gut funktioniere und auch, dass gezielte, regelmäßige gemeinsame Übungen und Abstimmungen zur idealen Einsatzvorbereitung erforderlich seien. Die simulierten Alarmfahrten mit Blaulicht und Sirenen müssen nach internationalen Vorschriften regelmäßig stattfinden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.03.2024 | 10:00 Uhr