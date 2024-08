Stand: 29.08.2024 09:23 Uhr Floristen in Südholstein profitieren von neuem Tarifvertrag

In den Kreisen Segeberg, Pinneberg und Stormarn arbeiten aktuell rund 450 Menschen in der Floristik-Branche. Rückwirkend ab Juli gilt für sie jetzt ein neuer Tarifvertrag. Wie die Gewerkschaft IG Bau mitteilt, hat man sich darauf in zwei Verhandlungsrunden mit dem Fachverband Deutscher Floristen geeinigt. Demnach verdienen die Beschäftigten jetzt 14,66 Euro pro Stunde. Das sind knapp 2.500 Euro im Monat. Im Sommer nächsten Jahres soll es ein weiteres Lohnplus geben. Damit steigt der Lohn um knapp zehn Prozent laut IG Bau. Auch Floristen in Dithmarschen profitieren von dem neuen Tarifvertrag. Auffällig ist aber, dass der neue Tarifvertrag nur in Westdeutschland gilt. In Ostdeutschland haben die Beschäftigten weiter nur der Anspruch auf den Mindestlohn, so die IG Bau.

