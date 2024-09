Stand: 25.09.2024 15:01 Uhr Flensburger Landschaftsgärten kriegen Auszeichnung

Die Flensburger Landschaftsgärten haben am Mittwoch den "Bundespreis Stadtgrün" beim Bundeskongress für nationale Stadtentwicklung in Heidelberg bekommen. Es gab eine Urkunde, ein Preisgeld in Höhe von 6.000 Euro und zwei Bäume. Von 213 Bewerbungen aus ganz Deutschland stammten gleich drei aus Flensburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.09.2024 | 16:30 Uhr