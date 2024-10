Stand: 29.10.2024 16:10 Uhr Flensburg: Zeugensuche nach Raubüberfall

Am Freitagabend (25. Oktober) ist eine 78-jährige Frau im Langberger Weg in Flensburg überfallen worden. Laut Polizei entriss ihr ein Mann gegen 18:40 Uhr ihre Umhängetasche, als sie ihre Einkäufe ins Auto packen wollte. Er soll in Richtung Lilienthalstraße geflüchtet sein. Der mutmaßliche Täter wird als etwa 170 bis 175 cm groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben und soll eine osteuropäische Sprache gesprochen haben. Die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg