Stand: 02.12.2024 16:21 Uhr Flensburg-Weiche: Pläne für neues Quartier mit 390 Wohnungen

Im Stadtteil Weiche in Flensburg sind am Montag die Pläne für das neue Wohnquartier vorgestellt worden. Auf dem sechseinhalb Hektar großen Gelände an der Friedenskirche sollen 390 Wohnungen und ein Supermarkt gebaut werden. Bis Ende des Jahrzehnts sollen Wohnungen bezogen sein, teilt Flensburgs Bürgermeister Henning Brüggemann (parteilos) mit. Mit den Bauarbeiten könnte demnach 2026 oder 2027 begonnen werden. Die Stadt arbeitet bei dem Projekt mit einem Investor zusammen.

