Stand: 26.09.2024 12:05 Uhr Flensburg: Schülerinnen und Schüler starten beim "AOK-Laufwunder"

Am Donnerstag hat an der an der Kurt-Tucholsky-Schule in Flensburg die 37. Saison des "AOK-Laufwunder"-Wettbewerbs begonnen. AOK-Serviceregionsleiter Stefan Kölpin gab den mehr als 1.500 Schülerinnen und Schüler um 11 Uhr das Startsignal , die ihr persönliches Laufabzeichen erlaufen. In den kommenden Wochen werden landesweit mehrere Tausend weitere Teilnehmer erwartet. Ziel des Wettbewerbs ist es, Kinder und Jugendliche zu regelmäßiger Bewegung und Ausdauersport zu motivieren. Die Veranstaltung wird von der AOK NordWest und dem Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verband organisiert und vom Bildungsministerium unterstützt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg