Flensburg: Modehaus "Aachener" schließt

Das Modehaus "Aachener" im ehemaligen Karstadt-Gebäude in der Flensburger Fußgängerzone stellt spätestens Ende September seinen Betrieb ein. Dies betreffe sämtliche Filialen, teilte die Kanzlei White & Case mit, die den Insolvenzverwalter für die Modekette stellt. Zu einer genauen Mitarbeiterzahl wollte sich die Kanzlei auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein nicht äußern. Seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wurde der Geschäftsbetrieb von "Aachener" an neun Filialstandorten fortgeführt. Es wurden seitdem zahlreiche Sanierungsmaßnahmen eingeleitet. Dennoch sei es trotz positiver Entwicklungen nicht gelungen, den Erhalt des Modehauses sicherzustellen. Bis Ende September können Kunden noch in dem Bekleidungsgeschäft einkaufen.

