Flensburg: Jüdische Gemeinde will Mahnmal für Holocaust-Opfer

Die jüdische Gemeinde Flensburg möchte in der Innenstadt ein Mahnmal errichten lassen. Auf ihm sollen Holocaust-Opfer mit Namen stehen: Es handelt sich um 44 Flensburger, darunter Männer, Frauen und Kinder. Die jüdische Gemeinde hatte sich mit der Idee eines Mahnmals an die Universität gewendet. Studierende haben daraufhin acht Entwürfe für das Projekt erarbeitet. Zurzeit werden sie im Ausstellungs- und Begegnungsraum der Uni, in der Roten Straße in Flensburg, bis Sonntag präsentiert. Danach soll eine Jury entscheiden, welche Idee umgesetzt wird. Die Nikolaikirche in Flensburg hat bereits angeboten, das Mahnmal bei sich aufzustellen.

