Stand: 15.08.2024 15:29 Uhr Flensburg: Hafermarkt-Geschäftshaus wartet seit 10 Jahren auf Abriss

Zehn Jahre nach dem Auszug des Hauptnutzers Lidl aus dem Einkaufszentrum am Hafermarkt in Flensburg wartet der Komplex weiter auf seinen Abriss. Der Discounter hatte angekündigt, das gesamte Gelände inklusive der ehemaligen Aldi-Filiale mit einem wesentlich größeren Markt neu zu bebauen. Zum Stand der Dinge sagte der Sprecher der Stadtverwaltung Clemens Teschendorf: ""Wir haben auch eine Abbruchgenehmigung vorliegen seit September 2021. Das heißt: Jederzeit könnte mit dem Abbruch begonnen werden." Man habe auch eine Baugenehmigung, die noch bis Mai 2026 gültig sei. Allerdings handele es sich um ein privates Vorhaben - der Start sei daher ungewiss, so Teschendorf. Ansprechpartner von Lidl-Immobilien sind derzeit nicht zu erreichen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg