Stand: 07.03.2024 17:05 Uhr Fischotter-Findlinge neu im Wildtierzentrum Klein Offenseth-Sparrieshop

Das Wildtier- und Artenschutzzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) hat seit der vergangenen Woche zwei neue Gäste: Die Fischotter-Babys Harvey und Hazel. Spaziergänger haben die Tiere in Niebüll (Kreis Nordfriesland) vergangene Woche entdeckt. Katharina Erdmann, Leiterin des Wildtier- und Artenschutzzentrums sagte: "Die Tierärztin hat gestern nochmal nach der Untersuchung festgestellt, die sind wirklich top drauf. Jetzt gehts darum, dass sie natürlich dann schwimmen lernen, Fisch fressen lernen und dann in unser großes Ottergehege kommen." In einem Jahr sollen die beiden Otter-Geschwister ausgewildert werden

