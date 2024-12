Stand: 04.12.2024 08:19 Uhr Finanzierung der Friedhöfe in Nusse und Behlendorf gesichert

Kirchen und Kommunen arbeiten bei der Gestaltung und Finanzierung der Friedhöfe in Nusse und Behlendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) künftig zusammen. In Zukunft beteiligen sich nach Angaben des Kirchenkreises Lübeck-Lauenburg die Kommunen unter anderem mit 2,50 Euro je Einwohner an den Friedhofskosten. Die Kirchengemeinde Nusse-Behlendorf war aus finanziellen Gründen kurz davor, die Trägerschaft für die Friedhöfe aufzugeben. Ein Problem für viele Kirchengemeinden ist der Wandel in der Bestattungskultur. Kirchliche Friedhöfe finanzieren sich allein durch die Gebühren für die Beisetzungen. Laut Kirchenkreis werden allerdings kostengünstige Urnenbestattungen, Seebestattungen oder Beisetzungen in Friedwäldern immer beliebter.

