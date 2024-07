Stand: 04.07.2024 09:25 Uhr Feuerwehreinsätze in Psychiatrie in Heiligenhafen

In Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) musste die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag zweimal ausrücken. In der Ameos-Klinik brannte laut Rettungsleitstelle gegen 23.30 Uhr erst ein Duschvorhang. Zweieinhalb Stunden später stand in dem psychiatrischen Krankenhaus dann ein Mülleimer in Flammen. In beiden Fällen konnte das Feuer schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Wer die Brände gelegt hat, muss laut Polizei noch ermittelt werden.

