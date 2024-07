Stand: 16.07.2024 09:08 Uhr Feuerwehr verhindert größeren Brand in Heiligenhafen

In Heiligenhafen im Kreis Ostholstein sind in der Nacht auf Dienstag ein Carport und ein Wintergarten in der Straße Suhrenpohl in Brand geraten. Laut Leitstelle konnten die Helfer verhindern, dass das Feuer auf das angrenzende Mehrfamilienhaus überspringt. Die acht Bewohner blieben unverletzt. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.07.2024 | 08:30 Uhr