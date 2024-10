Stand: 13.10.2024 11:31 Uhr Feuerwehr löscht Dachstuhlbrand in Büdelsdorf

In Büdelsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am Sonnabendmittag der Dachstuhl eines Hauses gebrannt. Die zwei Bewohner konnten sich laut Feuerwehr selbst aus dem Haus retten und blieben unverletzt. Insgesamt 70 Einsatzkräfte haben noch bis zum frühen Abend für die Nachlöscharbeiten gebraucht. Sie mussten Dachziegel entfernen, um an die letzten Glutnester zu kommen. Die Brandursache ist noch unklar.

