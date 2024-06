Stand: 26.06.2024 09:31 Uhr Feuer in Reetdachhaus in Handewitt - B199 gesperrt

Im Handewitter Ortsteil Unaften im Kreis Schleswig-Flensburg steht seit 7 Uhr ein Reetdachhaus in Vollbrand. Menschen sind nach aktuellem Stand nicht gefährdet. Etwa 40 Feuerwehrleute sind laut Rettungsleitstelle im Einsatz, darunter auch unterstützende Kräfte aus Dänemark. Das Haus liegt direkt an der B199, die deshalb voll gesperrt ist. Einsatzleiter Richard Andersen von der Feuerwehr Ellund sagte: "Teile des Gebäudes sind schon eingestürzt. Wir haben zur Zeit vier Strahlrohre und zwei Wenderohre im Einsatz."

Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte hatten schon alle Menschen das Gebäude verlassen. Das Dach brannte bereits komplett. "Wir versuchen jetzt, hauptsächlich die Nachbargebäude zu schützen und dort ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. So wie das aussieht, ist es ein älteres Reetdachhaus - wahrscheinlich gebaut in den zwanziger Jahren." Der Einsatzleiter nimmt an, dass das Haus nicht mehr zu retten ist. Die Löscharbeiten werden sich vermutlich noch länger hinziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2024 | 09:00 Uhr