Stand: 30.07.2024 07:45 Uhr Feuer in Einfamilienhaus in Stocksee

In Stocksee im Kreis Segeberg ist am Montagabend der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Einsatzkräfte konnte sich die Bewohnerin des Hauses vor dem Feuer in Sicherheit bringen. Nach rund eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Drei freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg